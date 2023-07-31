Почему Украина так важна для США, рассказал Майкл Флинн

БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ Трансплантологию забыли? А самое гланое это Росся. Но вот им Большой Х

N Nata Удобно эксперименты на людях делать . Близким по генетике к народам РФ и РБ. + Военный плацдарм, опять же против РФ и РБ.