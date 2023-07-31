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Почему Украина так важна для США, рассказал Майкл Флинн

Почему Украина так важна для США, рассказал Майкл Флинн

Бывший советник Трампа по нацбезопасности генерал Майкл Флинн рассказал, почему проект Украина так важен для кураторов коллективного Запада.

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Трансплантологию забыли? А самое гланое это Росся. Но вот им Большой Х
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23 час.
N
Nata
Удобно эксперименты на людях делать . Близким по генетике к народам РФ и РБ. +  Военный плацдарм, опять же против РФ и РБ.
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23 час.
zn
zygmund nedialkow
Это жёсткая конкуренция в которой нет места населению.
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16 час.

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