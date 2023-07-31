Бывший советник Трампа по нацбезопасности генерал Майкл Флинн рассказал, почему проект Украина так важен для кураторов коллективного Запада.
Почему Украина так важна для США, рассказал Майкл Флинн
Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Трансплантологию забыли? А самое гланое это Росся. Но вот им Большой Х
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23 час.
N
Nata
Удобно эксперименты на людях делать . Близким по генетике к народам РФ и РБ. + Военный плацдарм, опять же против РФ и РБ.
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23 час.
zn
zygmund nedialkow
Это жёсткая конкуренция в которой нет места населению.
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16 час.
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