Жена экс-мужа Волочковой сообщила, что балерина совершенно не знает свою дочь

Телеведущая Елена Николаева высказала своё мнение о предстоящей свадьбе 19-летней дочери балерины Анастасии Волочковой, Ариадны, подчеркнув, что сама Волочкова, возможно, не совсем понимает пожелания своей наследницы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии