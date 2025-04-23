Депутаты Госдумы предложили ввести штрафы за сдачу в аренду жилья без договора

Группа депутатов Государственной думы направила на заключение в кабмин России законопроект, которым предлагается ввести штрафы до 50 тысяч рублей за сдачу в аренду жилья без заключения договора найма, аренды или безвозмездного пользования.
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