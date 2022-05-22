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Опрос AP: одобрение Байдена самое низкое за все время его президентства

Опрос AP: одобрение Байдена самое низкое за все время его президентства

Новый опрос, проведенный Associated Press-NORC, показывает, что майский рейтинг одобрения президента Джо Байдена упал до самого низкого уровня за время его президентства, а среди членов его собственной Демократической партии нарастает пессимизм.

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