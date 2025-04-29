"Макрон очень тревожился": Трамп не зря выгнал президента Франции

В Ватикане перед встречей с Зеленским Трамп попросил Макрона уйти, пишет The Sun. Политолог Станкевич объяснил, почему французского лидера выставили за дверь.
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