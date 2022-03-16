В Ставропольском крае полицейские поблагодарили пенсионерку за помощь в задержании телефонных мошенников

В гости к пенсионерке из Михайловска приехали сотрудники Управления МВД России по городу Ставрополю, чтобы поблагодарить за содействие в задержании злоумышленников.
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