Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Зависть и страх...

Зависть и страх...

Третий президент Украины и посол Зеленского Ющенко дал интервью. «После победы Украины над Россией, должен быть второй этап — это дать шанс коренным народам России, так как Россия - тюрьма народов.

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