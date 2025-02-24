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Царьград

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Под Курском ВСУ запрещали сельчанам эвакуироваться в Россию: "только Сумы"

Под Курском ВСУ запрещали сельчанам эвакуироваться в Россию: "только Сумы"

Местная жительница рассказала, что боевики хотели вывезти мирных в Сумскую область.Украинские военные запрещали мирным гражданам покидать сёла после вторжения в Курскую область.

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