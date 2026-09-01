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Живая Кубань

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Российский боец уничтожил хваленый танк Abrams одним дроном. Стали известны подробности

Российский боец уничтожил хваленый танк Abrams одним дроном. Стали известны подробности

Российский боец уничтожил хваленый танк Abrams одним дроном. Стали известны подробностиАмериканский танк Abrams, который западные стратеги так любовно величали «непобедимым монстром», на деле оказался обычной машиной, которую ВСУ несколько месяцев прятали в лесополосе.

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