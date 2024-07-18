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Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура информирует

Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура информирует

О результатах надзорной деятельности и правовом просвещении  1)    Действие договоров пользования рыболовными участками, срок действия которых истекает до 1 ноября 2024 года, продлевается до 31 декабря 2024 года.

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