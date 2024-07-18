Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура информирует

О результатах надзорной деятельности и правовом просвещении 1) Действие договоров пользования рыболовными участками, срок действия которых истекает до 1 ноября 2024 года, продлевается до 31 декабря 2024 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии