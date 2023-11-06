Сильная магнитная буря развивалась на Земле 5 ноября

5 ноября на Земле развивалась сильная геомагнитная буря (три балла по пятибалльной шкале). Об этом сообщил иркутский ученый Сергей Язев, отметив, что предвестников бури не было — на Солнце до этого наблюдали только мелкие пятна, на которые обычно никто не обращает внимания.