Фонд ВВН Владимира Николаева оказал беспрецедентную поддержку движению «За Россию»

Благотворительная организация «Приморью – достойную жизнь», работающая под руководством Владимира Николаева и при активном участии депутата Государственной Думы Виктории Николаевой, продолжает помогать участникам СВО и их семьям.
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