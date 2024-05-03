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Алонсо о 2:0 с «Ромой»: «Байер» играл умно и зрело. Мотивировать игроков было несложно»

«Это был серьезный и осторожный матч, мы играли умно и зрело. У них были моменты, преимущество придало нам больше уверенности в том, что мы будем играть как владея мячом, так и без него.

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