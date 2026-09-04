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Нижегородская правда

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1,3 млн вакцин от гриппа получит Нижегородская область в 2026 году

1,3 млн вакцин от гриппа получит Нижегородская область в 2026 году

1 млн 305 тысяч доз вакцины от гриппа получит Нижегородская область осенью 2026 года в рамках предстоящей прививочной кампании.

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