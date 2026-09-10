Спорт и диета
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Спорт и диета

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Что на самом деле происходит с позвоночником, когда вы спите на животе

Что на самом деле происходит с позвоночником, когда вы спите на животе

Каждое утро начинается одинаково: сначала лёгкое недоумение, потом попытка повернуть голову, а затем резкий прострел где-то у основания черепа.

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