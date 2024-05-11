Японская ролевая игра Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes получила хвалебный трейлер 505 Games и R...

Японская ролевая игра Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes получила хвалебный трейлер505 Games и Rabbit & Bear Studios не так давно выпустили Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, игру # 1 по сбору средств на Kickstarter в 2020 году и одну из самых ожидаемых JRPG последнего времени.