SHOT: в красноярской школе завелся физик-квадробер

В 147-й школе Красноярска рассказали об учителе физики с нестандартным подходом к ученикам. Как стало известно SHOT, Виктор Николаевич во время уроков прыгал как заяц, ходил по партам, гавкал и иногда читал рэп.
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