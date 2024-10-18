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SHOT: в красноярской школе завелся физик-квадробер

SHOT: в красноярской школе завелся физик-квадробер

В 147-й школе Красноярска рассказали об учителе физики с нестандартным подходом к ученикам. Как стало известно SHOT, Виктор Николаевич во время уроков прыгал как заяц, ходил по партам, гавкал и иногда читал рэп.

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