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Под завалами рухнувшего жилого дома в Марселе обнаружили двух погибших

Под завалами рухнувшего жилого дома в Марселе обнаружили двух погибших

Спасатели обнаружили в центре Марселя под завалами рухнувшего жилого дома два тела. Личности погибших еще не подтвердили, сообщает издание BFM.

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