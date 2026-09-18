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Царьград

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Венгрия заменит российский газ румынским и СПГ к 2027 году

Венгрия заменит российский газ румынским и СПГ к 2027 году

Венгрия активно обсуждает с Румынией и поставщиками СПГ замену российского газа к октябрю 2027 года. Министр Иштван Капитань заявил, что румынское месторождение Neptun Deep и долгосрочные контракты обеспечат стабильное газоснабжение.

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