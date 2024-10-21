Трамп заявил, что угрожал Путину ударом по Москве из-за Украины AlexCoderТрамп заявил, что угрожал Путину ударом по Москве из-за Украины AlexCoder Бизнесмен уверяет, что только благодаря ему в мире не было больших конфликтов Экс-президент США Дональд Трамп утверждает, что еще до вхождения российских войск на территорию Украины у него состоялся крайне эмоциональный диалог с Владимиром Путиным.