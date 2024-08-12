Спасатели успешно потушили пожар в конноспортивном клубе Нижнего Новгорода

Недавно в Нижегородской области произошел инцидент, который мог привести к трагическим последствиям. В результате короткого замыкания в одном из конноспортивных клубов региона возник пожар, причиной которого стала неисправная микроволновая печь.
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