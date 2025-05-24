Киев в огне: в украинской столице заявили о новой тактике россиян при ночной атаке

В ночь на 24 мая ВС РФ совершили одну из самых массовых комбинированных атак на столицу Украины. Об этом сообщили власти Киева, заговорив о том, что российские военные совершенствуют свои навыки и возможности, учитывая полученный опыт в ходе конфликта на украинской территории.