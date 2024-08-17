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Вторжение ВСУ на территорию Курской области вызвало лютую ненависть к Украине в том числе у тех, кто ранее относился к ней индифферентно

Вторжение ВСУ на территорию Курской области вызвало лютую ненависть к Украине в том числе у тех, кто ранее относился к ней индифферентно

Кстати, что важно понимать. Вторжение ВСУ на территорию Курской области вызвало лютую ненависть к Украине в том числе у тех, кто ранее относился к ней индифферентно.

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Комментарии
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Наталия
По воспоминаниям наших репрессированных в 37-39 г.г. соотечественников, самыми жестокими конвоирами и охранниками были в лагерях именно украинцы. Прав был Л.Н. Гумилев, утверждавший, что на генетический код жителей Украины сильное влияние оказали племена половцев, которые, даже на фоне прочих завоевателей, отличались изощренной жестокостью.
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10 час.
Регина Толстоброва
ОНИ НЕ ТОЛЬКО УБИВАЮТ НАШИХ ЛЮДЕЙ. НО УЖЕ И ЗА ПАМЯТНИКИ ПРИНЯЛИСЬ. СНЕСЛИ В СУДЖЕ ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ. У себя все сломали, теперь за нас принялись. Их только уничтожать.
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9 час.
Александр
И почему-то русские князья охотно брали в жёны половчанок. Когда были половцы,никаких украинцев в природе не существовало. как и самой украины.
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8 час.

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