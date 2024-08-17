Кстати, что важно понимать. Вторжение ВСУ на территорию Курской области вызвало лютую ненависть к Украине в том числе у тех, кто ранее относился к ней индифферентно.
Вторжение ВСУ на территорию Курской области вызвало лютую ненависть к Украине в том числе у тех, кто ранее относился к ней индифферентно
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Наталия
По воспоминаниям наших репрессированных в 37-39 г.г. соотечественников, самыми жестокими конвоирами и охранниками были в лагерях именно украинцы. Прав был Л.Н. Гумилев, утверждавший, что на генетический код жителей Украины сильное влияние оказали племена половцев, которые, даже на фоне прочих завоевателей, отличались изощренной жестокостью.
Ответить
10 час.
Регина Толстоброва
ОНИ НЕ ТОЛЬКО УБИВАЮТ НАШИХ ЛЮДЕЙ. НО УЖЕ И ЗА ПАМЯТНИКИ ПРИНЯЛИСЬ. СНЕСЛИ В СУДЖЕ ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ. У себя все сломали, теперь за нас принялись. Их только уничтожать.
Ответить
9 час.
Александр
И почему-то русские князья охотно брали в жёны половчанок. Когда были половцы,никаких украинцев в природе не существовало. как и самой украины.
Ответить
8 час.
Свежие комментарии