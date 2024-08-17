Наталия По воспоминаниям наших репрессированных в 37-39 г.г. соотечественников, самыми жестокими конвоирами и охранниками были в лагерях именно украинцы. Прав был Л.Н. Гумилев, утверждавший, что на генетический код жителей Украины сильное влияние оказали племена половцев, которые, даже на фоне прочих завоевателей, отличались изощренной жестокостью.

Регина Толстоброва ОНИ НЕ ТОЛЬКО УБИВАЮТ НАШИХ ЛЮДЕЙ. НО УЖЕ И ЗА ПАМЯТНИКИ ПРИНЯЛИСЬ. СНЕСЛИ В СУДЖЕ ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ. У себя все сломали, теперь за нас принялись. Их только уничтожать.