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о Поморье напишут книгу участники проекта «Азбука регионов»

о Поморье напишут книгу участники проекта «Азбука регионов»

В создании книги «Азбука Поморья» примет участие творческая делегация Донецкой Народной РеспубликиГубернатор Архангельской области Александр Цыбульский встретился с участниками творческой деллигации в стенах Архангельского театра драмы имени М.

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