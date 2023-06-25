о Поморье напишут книгу участники проекта «Азбука регионов»

В создании книги «Азбука Поморья» примет участие творческая делегация Донецкой Народной РеспубликиГубернатор Архангельской области Александр Цыбульский встретился с участниками творческой деллигации в стенах Архангельского театра драмы имени М.
В создании книги «Азбука Поморья» примет участие творческая делегация Донецкой Народной РеспубликиГубернатор Архангельской области Александр Цыбульский встретился с участниками творческой деллигации в стенах Архангельского театра драмы имени М.
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