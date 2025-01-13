На высоких должностях извращенцы недопустимы в силу профнепригодности

Сергей Тюрин

Ну хоть здесь вещи(события и особей) своими именами назвали😜 А то некоторые как заладят - геи, геи. Нет в русском языке такого слова. Есть слово педераст. Есть извращенец. А Гей был один - Великий французский химик и физик Жозеф Луи Гей-Люссак.