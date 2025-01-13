Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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На высоких должностях извращенцы недопустимы в силу профнепригодности

На высоких должностях извращенцы недопустимы в силу профнепригодности

Протоиерей Андрей Ткачёв Пожары в Калифорнии зацепили тему извращенцев. Как-то вспомнилось, что калифорнийский шеф (шефка) огнеборцев - лесбиянка.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
На ответственные посты должны назначаться нормальные, адекватные люди, а не нечисть всякая.
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10 час.
Сергей Тюрин
Ну хоть здесь вещи(события и особей) своими именами назвали😜 А то некоторые как заладят - геи, геи. Нет в русском языке такого слова. Есть слово педераст. Есть извращенец. А Гей был один - Великий французский химик и физик Жозеф Луи Гей-Люссак.
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6 час.

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