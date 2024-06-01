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Царьград

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Более 300 уральцев хотят получить миллион рублей от "Жизньмарта" за отравление

Более 300 уральцев хотят получить миллион рублей от "Жизньмарта" за отравление

Колл-центр компании завалили обращениями пострадавшие свердловчане.Колл-центр сети магазинов "Жизньмарт " завалили обращениями от уральцев, которые отравились продукцией, приобретенной в супермаркете.

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