Цены на сливочное масло будут держать в Новосибирской области до 1 апреля-2025

Новый документ о сдерживании цен на сливочное масло подготовили в региональном минсельхозе. Профильное министерство предложило товаропроизводителям, поставщикам, переработчикам и торговым сетям не повышать цены до 1 апреля 2025 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии