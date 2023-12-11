Зарегистрировали вакцину "Спутник Лайт" с обновленным составом

Госконтроль качества первых серий нового препарата подходит к завершению Минздрав зарегистрировал вакцину "Спутник Лайт" с обновленным антигенным составом, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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