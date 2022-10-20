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«Мне нужно время». Бен Симмонс не доиграл из-за перебора фолов и совершил 3 броска в матче с «Пеликанс»

Защитник «Нетс» Бен Симмонс в среду провел первый официальный матч за команду, вернувшись на площадку после целиком пропущенного сезона-21/22.

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