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Биолог Калинкин: осенью самцы кабанов могут быть особенно агрессивны

Биолог Калинкин: осенью самцы кабанов могут быть особенно агрессивны

Ведущий научный сотрудник Алтайского заповедника, кандидат биологических наук Юрий Калинкин предупредил, что в период осеннего гона самцы кабанов могут проявлять крайнюю агрессию по отношению к людям.

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