Юрий Ткачёв: Россия сама сформировала иждивенческое мировоззрение у украинских патриотов

СМИ. Актуальные новости - здесьПолитикаЮрий Ткачёв: Россия сама сформировала иждивенческое мировоззрение у украинских патриотов Известный украинский блогер Юрий Ткачёв обратил внимание на детскую непосредственность политических украинцев.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьКомментарииПоказать предыдущие комментарииАлексей ТанО!.как!, ... правда свиНдомые ещё в 15-ом ... в бойне на востоке Украины... так же обвинили ...Русских и Россию... мол .... НЕ ЗАЩИТИЛИ!!!.Ответить20 час.
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