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Юрий Ткачёв: Россия сама сформировала иждивенческое мировоззрение у украинских патриотов

Юрий Ткачёв: Россия сама сформировала иждивенческое мировоззрение у украинских патриотов

Известный украинский блогер Юрий Ткачёв обратил внимание на детскую непосредственность политических украинцев.

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Комментарии
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Алексей Тан
О!.как!, ... правда свиНдомые ещё в 15-ом ... в бойне на востоке Украины... так же обвинили ...Русских и Россию... мол ....                НЕ ЗАЩИТИЛИ!!!.
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20 час.

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