Более 21,6 тыс. жителей Югры оценили качество социальных услуг

В Югре качество условий оказания социальных услуг оценили более 21,6 тыс. получателей. В независимой оценке в 2026 году приняли участие 117 организаций, средний результат которых составил 91,09 балла из 100.
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