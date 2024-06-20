Суд в Петербурге не отпустил из СИЗО начальника автоколонны, чей автобус упал в Мойку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня, ФедералПресс. В Северной столице отклонили жалобу по поводу меры пресечения начальника автоколонны компании-перевозчика, автобус которой в мае упал в реку Мойку с Поцелуева моста.
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