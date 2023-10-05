Конкурс ´Роль отца в воспитании´.

Первомайская районная организация г. Бобруйска РОО ´Белая Русь´ в преддверии праздника - День отца, который отмечается в Республике Беларусь 21 октября, запускает рубрику на тему ´Роль отца в воспитании´ в телеграмм-канале ´Белая Русь Первомайцы Бобруйска´.