Конкурс ´Роль отца в воспитании´.

Первомайская районная организация г. Бобруйска РОО ´Белая Русь´ в преддверии праздника - День отца, который отмечается в Республике Беларусь 21 октября, запускает рубрику на тему ´Роль отца в воспитании´ в телеграмм-канале ´Белая Русь Первомайцы Бобруйска´.
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