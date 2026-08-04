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Британский AI-стартап Olix получил оценку $3,3 млрд на разработку собственных чипов для ИИ

Британский AI-стартап Olix получил оценку $3,3 млрд на разработку собственных чипов для ИИ

Компания привлекла $312 млн при участии Arm, Netflix и фонда правительства ВеликобританииБританский стартап Olix привлёк $312 млн в раунде B, увеличив свою оценку более чем втрое за 6 месяцев — с $1 млрд до $3,3 млрд.

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