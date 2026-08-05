«Принципиально не хочу»: Комбат ВСУ отказалась променять русский язык на мову

Командир батальона Вооружённых сил Украины Гайка объяснила свою позицию по языковому вопросу, отметив, что хотя она владеет украинским языком, не считает необходимым переходить на него в повседневном общении.
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