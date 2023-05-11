Царьград

5 612 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • немо -
    "У каждой проблемы есть имя и фамилия" - И. Сталин.Враньё в докладах...
  • Sergey
    из за таких сук страну просрали....Маргарита Симонья...
  • Владимир Шалимов
    А что же заставило пропавшего "инкассатора" ехать из Песчанокопской не назад в Кропоткин, а в противоположную сторону...В Ростовской обла...

Дело HIMARS: Вашингтон с "супероружием" обманули свои же

Дело HIMARS: Вашингтон с "супероружием" обманули свои же

HIMARS не оправдали надежд в ходе СВО. Военный эксперт объяснил почему.Характеристики и заявленные "сверхвозможности" американских реактивных систем залпового огня HIMARS оказались совершенно не столь расчудесными, как заявляли производители.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх