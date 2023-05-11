Дело HIMARS: Вашингтон с "супероружием" обманули свои же

HIMARS не оправдали надежд в ходе СВО. Военный эксперт объяснил почему.Характеристики и заявленные "сверхвозможности" американских реактивных систем залпового огня HIMARS оказались совершенно не столь расчудесными, как заявляли производители.
HIMARS не оправдали надежд в ходе СВО. Военный эксперт объяснил почему.Характеристики и заявленные "сверхвозможности" американских реактивных систем залпового огня HIMARS оказались совершенно не столь расчудесными, как заявляли производители.
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