Мигранты ежегодно выводят из России порядка 25 млрд долларов: в Госдуме предложили обложить эти средства налогом

Одиссей

пустозвонство. суммы озвучены изрядные, но обложить их налогом не получится. 1. уже сейчас от разных банков идет реклама переводов по СрАзии БЕЗ процентов. 2. уже сейчас идет работа по созданию в рамках главного банка ЕврАзЭС системы беспроцентных переводов. 3. уже с незапамятных времен существует параллельная система ШАРИАТСКИХ переводов. Беспроцентных, кстати. И все опирается на то, что в исламе запрещены банковские проценты. Как и в христианстве, кстати - помните, что сделал Спаситель, когда пришел в Храм? Все правильно: разогнал менял, тогдашних ростовщиков. У нас это "подзабыто", а по шариату - запрещено. Так штааа.... А вот то, что с незаконными доходами надо наводить порядок - святая правда. Почему бы при переводе и/или вывозе за границу денег не требовать справку об источниках доходов и уплате налогов? При современном уровне компьютеризации достоверность справочки устанавливается в течение нескольких секунд ,а дальше - вплоть до уголовки. Но беспощадно и ни в коей мере НЕ ИЗБИРАТЕЛЬНО!