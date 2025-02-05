СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 327 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий Васильев
    Уверен, что это не единичный пример. Просто до широкой общественности доходят ОЧЕНЬ немногие случаи.  Остальные много...Русская многодетн...
  • Одиссей
    пустозвонство. суммы озвучены изрядные, но обложить их налогом не получится.  1. уже сейчас от разных банков идет рек...Мигранты ежегодно...

Мигранты ежегодно выводят из России порядка 25 млрд долларов: в Госдуме предложили обложить эти средства налогом

Мигранты ежегодно выводят из России порядка 25 млрд долларов: в Госдуме предложили обложить эти средства налогом

БлокнотРУ В Госдуме предложили обложить 3-процентным налогом денежные переводы мигрантов на родину.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Семен Демин
Вот кого надо облагать налогами, а не российских граждан, на которых держится власть, государство.
Ответить
3 час.
гч
геннадий чередников
Давно пора! А то налоговые пид** ры обложили подоходным налогом денежное приложение к боевым наградам, а мигрантам все жопу лижут...
Ответить
2 час.
Одиссей
пустозвонство. суммы озвучены изрядные, но обложить их налогом не получится.  1. уже сейчас от разных банков идет реклама переводов по СрАзии БЕЗ процентов. 2. уже сейчас идет работа по созданию в рамках главного банка ЕврАзЭС системы беспроцентных переводов. 3. уже с незапамятных времен существует параллельная система ШАРИАТСКИХ переводов. Беспроцентных, кстати. И все опирается на то, что в исламе запрещены банковские проценты. Как и в христианстве, кстати - помните, что сделал Спаситель, когда пришел в Храм? Все правильно: разогнал менял, тогдашних ростовщиков. У нас это &quot;подзабыто&quot;, а по шариату - запрещено. Так штааа.... А вот то, что с незаконными доходами надо наводить порядок - святая правда. Почему бы при переводе и/или вывозе за границу денег не требовать справку об источниках доходов и уплате налогов? При современном уровне компьютеризации достоверность справочки устанавливается в течение нескольких секунд ,а дальше - вплоть до уголовки. Но беспощадно и ни в коей мере НЕ ИЗБИРАТЕЛЬНО!
Ответить
1 час.
наверх