Я строю
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Я строю

213 подписчиков

Свежие комментарии

  • Lehanaizhe
    Всё славно, но придут заморозки, как нынче летом-хоть заудобряйся и заухаживайсяЧтобы слива радов...
  • Вячеслав Кудрявцев
    да ну нах!У разных огородны...
  • Lora Некрасова
    Интересно. Но много возьни.Выращивание комна...

Лилии, гладиолусы, ранункулюсы, гиацинты, бегонии и другие клубнелуковичные цветы нередко болеют во время зимнего хранения – их клубни и луковицы усыхают, покрываются плесенью, гниют… Для будущей посадки такой материал не годится

Лилии, гладиолусы, ранункулюсы, гиацинты, бегонии и другие клубнелуковичные цветы нередко болеют во время зимнего хранения – их клубни и луковицы усыхают, покрываются плесенью, гниют… Для будущей посадки такой материал не годится

﻿﻿Фото: Shutterstock.com / Надя Левинская Лилии, гладиолусы, лютики, гиацинты, бегонии и другие цветочные луковицы при зимнем хранении часто болеют – их клубни и луковицы засыхают, плесневеют, гниют… Такой материал для последующей посадки не пригоден! Основные факторы, вызывающие болезни растений зимой: Хранение зараженных клубней и луковиц; Неблагоприятные условия хранения (высокая влажность и температура, недостаточная вентиляция и т.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх