Лилии, гладиолусы, ранункулюсы, гиацинты, бегонии и другие клубнелуковичные цветы нередко болеют во время зимнего хранения – их клубни и луковицы усыхают, покрываются плесенью, гниют… Для будущей посадки такой материал не годится

﻿﻿Фото: Shutterstock.com / Надя Левинская Лилии, гладиолусы, лютики, гиацинты, бегонии и другие цветочные луковицы при зимнем хранении часто болеют – их клубни и луковицы засыхают, плесневеют, гниют… Такой материал для последующей посадки не пригоден! Основные факторы, вызывающие болезни растений зимой: Хранение зараженных клубней и луковиц; Неблагоприятные условия хранения (высокая влажность и температура, недостаточная вентиляция и т.