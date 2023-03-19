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Либералы призвали не отпускать Трампа под залог в случае ареста

Либералы призвали не отпускать Трампа под залог в случае ареста

Держать кандидата в президенты Трампа под стражей без залога, потому что он якобы представляет опасность для США из-за его призыва к сторонникам протестовать в случае его ареста, призвали либералы в США, сообщил 18 марта сайт The Gateway Pundit.

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