ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Не вижу смысла связываться с женщиной за 30

Не вижу смысла связываться с женщиной за 30

Женщины часто пишут что не видят смысла строить отношения с бедными мужчинами и я их понимаю, и не осуждаю.

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Комментарии
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Майя Maja
Это писанина принадлежит  прыщавому подростку, который еще ничего в жизни и не видел, кроме порно, фильмов &quot;на тему...&quot; и рассказов &quot;бывалых&quot;. Что и печально, если себе он этот план жизни утвердил. Ждет его жизнь не своя, а невротика, алкоголика, наркомана и далее по списку.))) Зато он ьудет знать зачем он . якобы, &quot;зарабатывает&quot; и ему будет весело всегда))
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1 час.
В
Воробей
- &quot;Лично знаю такие пары, где муж наяривает в туалете на порно, потому что на жену у него уже попросту не стоит.&quot;  Думаю, что более верно это интерпретировать так:« &quot;Лично знаю такие пары, где муж наяривает в туалете на порно, потому что на жену у него уже попросту не стоит, из-за того, как она себя с ним ведёт.&quot; Ибо, понятно, что исходно всё было совсем не так! Что-то изменилось в процессе, кардинально.
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13 мин.

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