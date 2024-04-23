Не вижу смысла связываться с женщиной за 30

Это писанина принадлежит прыщавому подростку, который еще ничего в жизни и не видел, кроме порно, фильмов "на тему..." и рассказов "бывалых". Что и печально, если себе он этот план жизни утвердил. Ждет его жизнь не своя, а невротика, алкоголика, наркомана и далее по списку.))) Зато он ьудет знать зачем он . якобы, "зарабатывает" и ему будет весело всегда))

В

Воробей

- "Лично знаю такие пары, где муж наяривает в туалете на порно, потому что на жену у него уже попросту не стоит." Думаю, что более верно это интерпретировать так:« "Лично знаю такие пары, где муж наяривает в туалете на порно, потому что на жену у него уже попросту не стоит, из-за того, как она себя с ним ведёт." Ибо, понятно, что исходно всё было совсем не так! Что-то изменилось в процессе, кардинально.