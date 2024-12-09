В Алексеевском прошла мемориально-патронатная акция

В День 83-й годовщины начала контрнаступления советских войск в Битве под Москвой, одного из ключевых моментов в истории нашей страны, в Алексеевском вспоминали и говорили о мужестве и самопожертвовании тех, кто боролся за нашу свободу.
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