Студенты Мангистау обучаются новым профессиям для развития индустрии «зеленого водорода»

Международная конференция по водородной энергетике проходит 26-27 октября в Актау. Конференцию организовали Казахско-Немецкий Институт устойчивой инженерии (KINI), Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.
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