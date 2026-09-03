Не только у Boeing проблемы: Airbus практически остановила поставки широкофюзеляжных лайнеров A330neo из-за дефекта горизонтального стабилизатора

Обычно компания выпускает по четыре A330neo в месяц, но в июне и июле не поставила клиентам ни одного самолета Airbus почти на три месяца приостановила поставки широкофюзеляжных A330neo из-за дефекта горизонтального стабилизатора, расположенного в хвостовой части самолета.