Не только у Boeing проблемы: Airbus практически остановила поставки широкофюзеляжных лайнеров A330neo из-за дефекта горизонтального стабилизатора

Обычно компания выпускает по четыре A330neo в месяц, но в июне и июле не поставила клиентам ни одного самолета Airbus почти на три месяца приостановила поставки широкофюзеляжных A330neo из-за дефекта горизонтального стабилизатора, расположенного в хвостовой части самолета.
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