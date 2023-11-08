В России хотят снизить ставку по льготной ипотеке до 3%

Сергей Ипатов

Лучше бы внесли законопроект о подчинении цб государству - ГД, Сенату либо напрямую Президенту и снижении ставки цб до 1.5%. Больше толку было бы. Но, думаю даже этот предложенный законопроект не пройдёт. Ставка в 8% по льготной ипотеке выбрана не случайно - максимальный спрос опытным путем был определён при ставке 6%, 8% ограничивает спрос и обеспечивает максимальный доход в бюджет. Так считает Минфин и Путин его в этом горячо поддержал. У них совещание было в свое время на эту тему. Вы думаете, они экономику поднимают или о людях заботятся? Конечно, нет. Все решения определяются исключительно интересами бюджета, не более! Кстати, стоимость топлива у нас тоже определяется исключительно Минфином, а никаким не рынком, все иные утверждения - сказки