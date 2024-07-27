Самые странные конкурсы красоты в истории человечества

Когда-то мы рассказывали о флэшмобе небритых подмышек и волосатых ног, случайно начавшемся в сети. Но в отличие от него, те конкурсы красоты, о которых пойдет речь ниже, существуют в реальной жизни и признаны официально.
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