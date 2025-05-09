ОГЭ 2025: полное руководство по экзамену — что нужно знать, как подготовиться и какие задания вас ждут Юлия ЧелкановаОсновной государственный экзамен (ОГЭ) — это важный этап в образовательной системе России, который служит обязательной итоговой аттестацией для выпускников девятых классов.
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