15 самых красивых деревень Европы

В странах Европы есть немало деревень, которые по оригинальности своей архитектуры не уступают столичным достопримечательностям, а невероятно живописная природа вокруг них способна вызвать неподдельный восторг даже у опытных путешественников.
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