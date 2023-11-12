22 неизвестных факта о фильме «Война миров», в котором Спилберг и Круз окончательно поссорились

«Войну миров» режиссер Стивен Спилберг хотел поставить ещё в восьмидесятых. Но в какие-то моменты фильм переносили из-за того, что спецэффекты были ещё не на нужном уровне, а потом мешала занятость самого Спилберга и кассовые успехи прочих фильмов об инопланетных захватчиках.