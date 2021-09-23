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Самая длинная пещера в мире оказалась больше, чем считалось раньше

Самая длинная пещера в мире оказалась больше, чем считалось раньше

  Мамонтова пещера, которая расположена на территории американского штата Кентукки, считается самой длинной в мире.

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Виктор Муравьев
"В 1972 году ученые провели 14-часовую экспедицию и узнали, что ее длина достигает 232 километров." Интересно, на чём они передвигались? 232 км туда и обратно, это 464 км за 14 часов по пещере со средней скоростью 33 км/ч. Это круто!

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